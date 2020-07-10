Новая должность Улугбека Тналиева

Назначения

Улугбек Тналиев назначен руководителем управления общественно политической работы Министерства информации и общественного развития РК.
Курирует вопросы мониторинга общественно-политической ситуации и обеспечение внутриполитической стабильности.
Напомним, Улугбек Тналиев 10 лет работал в секторе НПО, потом был замакима района по социалке. На областном уровне работал заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ. Последняя должность в регионе — заместитель акима города.

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