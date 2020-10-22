Назначен руководитель управления здравоохранения Атырауской области

Асхан Байдувалиев, ранее исполнявший обязанности руководителя управления здравоохранения, назначен руководителем управления здравоохранения Атырауской области, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Байдуалиев Асхан Мархабаевич — врач-уролог, кандидат медицинских наук.

Выпускник Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова, он начал трудовую деятельность с должности ассистента кафедры урологии и оперативной нефрологии КазНМУ. В разные годы возглавлял Карасайскую районную поликлинику (Алматинская область), управление здравоохранения Алматинской области, департамент клиники КазНМУ имнеи С. Асфендиярова, а также управление здравоохранения г. Шымкента.