Назначен руководитель управления здравоохранения Атырауской области

Назначения
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Асхан Байдувалиев, ранее исполнявший обязанности руководителя управления здравоохранения, назначен руководителем управления здравоохранения Атырауской области, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Байдуалиев Асхан Мархабаевич — врач-уролог, кандидат медицинских наук.

Выпускник Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова, он начал трудовую деятельность с должности ассистента кафедры урологии и оперативной нефрологии КазНМУ. В разные годы возглавлял Карасайскую районную поликлинику (Алматинская область), управление здравоохранения Алматинской области, департамент клиники КазНМУ имнеи С. Асфендиярова, а также управление здравоохранения г. Шымкента.

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