Назначен руководитель управления внутренней политики Атырауской области

Канат Азмуханов назначен руководителем управления внутренней политики Атырауской области.

Канат Азмуханов в 2003 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «юрист», в 2008 году — Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «финансист».

В 2015 году, успешно окончив магистратуру Астраханского государственного университета Российской Федерации юриспруденции, получил степень магистра юриспруденции.

В 2018 году в Праге (Чешская Республика) окончил учебу в Central Bohemia Institute of Applied Science and Management в сфере экономики и бизнеса, выбрав программу доктора делового администрирования, получил ученую степень.

Трудовую деятельность начал помощником юрисконсульта, юристом в ТОО «Жузе». Работал заместителем директора, директором ТОО «КаспианПроджектСервисес», генеральным директором ТОО «RegionTransCom».

С 2010 по 2012 годы – консультант отдела общественно-политической работы, заведующий отделом организационно-партийной работы Атырауского областного филиала партии «Nur Otan».

С июня 2012 года работал директором ТОО «KazTransOil-Logistik».

С октября 2013 года по март 2016 работал первым заместителем председателя городского филиала партии «Nur Otan».

С апреля 2016 по октябрь 2018 года — секретарь маслихата города Атырау.

С октября 2018 года — директор по кадрам ТОО «Region Trans Com».

В 2020 году работал директором департамента социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.