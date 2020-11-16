Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области

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Новым руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области назначен Ринат Джанглишов, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Нового руководителя коллективу ГАСК представил заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов.

Ринат Бауыржанович Джанглишов родился в 1982 году в городе Атырау. В 2003 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист», в 2011 году — Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «экономист», а в 2017 году — Атырауский университет нефти и газа по специальности «Нефтегазовое дело».

Трудовую деятельность Ринат Джанглишов начал в 2005 году старшим следователем в департаменте по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финансовая полиция). С 2010 года работал на руководящих должностях в частных строительных организациях, с октября 2018 года был секретарем маслихата города Атырау.

С ноября 2019 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима г. Атырау.

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