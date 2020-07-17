Назначен новый руководитель медиахолдинга «Атырау-Акпарат»

Сегодня назначен новый руководитель медиахолдинга ТОО «Атырау-Акпарат». Им стал Искак Егембердиев.

Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова представила нового руководителя коллективу «Атырау-Акпарата» и пожелала ему успехов в работе.

Искак Егембердиев родился в 1983 году. Образование — высшее.

В 2000-2004 годах окончил факультет журналистики КазНУ им. Аль-Фараби. Затем в 2005-2007 годах получил степень магистра журналистики и академическую степень в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом газет “Сарыарқа” и “Мысты өңір” в г. Жезказган Карагандинской области.

С 2003 по 2004 годы работал корреспондентом газет “Қазақ университеті”, “Жас Алаш”.

С 2005 по 2019 годы работал в агентстве «Хабар» сценаристом, редактором, главным редактором, продюсером и руководителем проекта.

С апреля 2019 года занимал должность заместителя директора ТОО «Атырау-Акпарат».

В настоящее время медиахолдинг «Атырау-Акпарат» представляет собой крупную структуру, объединяющую 2 областные, 7 районных газет, 11 информационных сайтов и типографию. Наряду с традиционной журналистикой, холдинг развивает интернет-издания.