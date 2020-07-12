Назначен новый предправления «СК-Фармация»

Новым председателем правления «СК-Фармация», национального дистрибьютора лекарств, назначен Ерхат Искалиев, сообщает пресс-служба премьера.

44-летний Искалиев, выпускник нескольких бизнес-школ, в разные годы работал в Минфине, Мингосдоходов, акимате Атырауской области. Был управляющим директором Банка развития Казахстана, председателем правления «БРК-ЛИЗИНГ» и президентом «КазТемирТранс». Работал вице-министром индустрии и торговли, вице-президентом по логистике «Казахстан Темир Жолы», директором отраслевой дирекции «Транспорт и Логистика» фонда «Самрук-Казына».

С мая 2018 года по настоящее время занимал должность председателя подкомитета транспортной логистики Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Прежний предправления «СК-Фармация» Берик Шарип ушел в отставку на фоне критики президента Касым-Жомарта Токаева из-за проблем с поставками лекарств в последние недели.