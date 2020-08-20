Назначен главный редактор газеты «Атырау»

Главным редактором общественно-политической газеты «Атырау» назначен известный в регионе журналист Назарбек Косшиев.

Вместе с тем, бывший руководитель областной газеты Исатай Балмагамбетов был назначен советником руководителя ТОО «Атырау-Ақпарат».

— Исатай Кундузбайулы до сегодняшнего дня возглавлял главную газету области. За эти годы издание находилась в постоянном развитии по содержанию и оформлению, в результате смогла стать востребованной и интересной для читателя, — отметил директор ТОО «Атырау-Ақпарат» Искак Егембердиев и поблагодарил его за проделанную работу.

Далее коллективу был представлен новый главный редактор — Назарбек Косшиев, который для журналистского сообщества области не нуждается в особом представлении.

В разные годы Назарбек Косшиев работал в газете «Атырау», был редактором молодежной газеты «InterYes», руководителем отдела менеджмента качества и мониторинга КГП «Атырау-Ақпарат», главным редактором индерской газеты «Дендер». На областном телеканале с должности старшего редактора вырос до заместителя директора, имеет опыт работы на государственной службе.

Алма ТУРГАНОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА