Шопинг по-турецки

На днях турецкое этнокультурное объединение «Ахыска» устроило для девятнадцати детей центра адаптации несовершеннолетних настоящий шопинг.

Ребята в одном из популярных магазинов одежды смогли выбрать любую одежду: зимние куртки, свитера, брюки, обувь, перчатки, шапки – все, что душе угодно, и полностью экипироваться к приближающейся зиме.

Сотрудник ЦАНа Гулзия Тлепбергенкызы, которая привела детей на благотворительную акцию, поделилась с нами, что ЭКО «Ахыска» вот уже десять лет подряд два раза в год устраивает для детей подобный шопинг.

– Дети с удовольствием сами выбирают себе одежду по своему вкусу. Они ждут такие дни, ведь для них подобные выходы в магазин – тоже праздник, – говорит Гульзия с улыбкой.

Кроме того, председатель турецкого этнокультурного объединения Абубакир Мурадов отметил, что благотворительные акции являются одним из важнейших направлений в работе объединения.

– И подобные мероприятия мы будем продолжать в дальнейшем. Кроме шопинга, мы также устраиваем для детей этого центра обеды в ресторанах. Мы считаем, что для этих ребят очень важно выходить в свет. И уметь самим решать, какую одежду им носить и какую еду выбрать. Это помогает им адаптироваться в обществе, чувствовать себя уверенными, – убежден ­А. Мурадов.

После многочасового шопинга довольные дети горячо и искренне благодарили Абубакира ага.

Анжелика КИМ