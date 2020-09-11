Жизнь в секундах

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Как показывает жизнь, ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи, возникают чаще всего неожиданно, в условиях дефицита времени и нередко в отсутствие людей с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал их участником, не поддаваться панике, действовать быстро и решительно. Ведь оказание первой медицинской помощи особенно эффективно в течение первого, так называемого «золотого часа», от которого во многом зависит жизнь и здоровье пострадавшего.

Атырауская областная станция скорой медицинской помощи уже несколько лет подряд практикует обучение студентов и школьников, преподавателей и служащих, полицейских и сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям, тренеров и работников торговой сети, а также многих других граждан навыкам оказания первой помощи. Для этого на базе станции создана бригада медиков-консультантов, выезжающая непосредственно на объект или приглашающая всех желающих по графику к себе в медицинский центр для практических занятий.

— Два года назад при спонсорской поддержке нефтяных компаний нам удалось приобрести тренажеры-манекены для отработки навыков иммобилизации со звуковым сопровождением, — рассказывает исполняющая обязанности директора станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймолдаева. – Они нам очень помогают при обучении граждан, которые не имеют никакого медицинского образования и очень далеки от этого. Но практические занятия очень эффективны. Уже на третьем уроке люди смело используют различные приемы.

По словам врача, чаще всего к ним обращаются по поводу нарушения кровообращения, например, инсульта. Один из способов диагностики заболевания – попросить больного ответить на какой-нибудь вопрос, например, что случилось? Если он не может ответить на него или отвечает невнятно, путается, то, возможно, это связано с нарушением кровообращения. Также можно попросить больного поднять обе руки, при инсульте у него непроизвольно опустится одна или обе руки. Чтобы оказать первую помощь при инсульте, надо положить больного на удобное место, ослабить воротник, ремень, чтобы обеспечить приток кислорода, и вызвать медицинскую бригаду, четко объяснив признаки. От этого будет зависеть, как быстро приедут к вам медики.

При инфаркте идёт приступ интенсивной и жгучей боли в области груди. Надо измерить артериальное давление, положить больного на бок, свободную руку — на шею под ухом и ждать скорую. Иногда при инфаркте и инсульте возникает судорога, если человек будет лежать на спине, то язык больного может закрыть дыхательные пути. Положение на боку это исключает. Необходимо зафиксировать голову, шею, уложить человека в удобное место. Если все учесть, то у больного есть большой шанс вернуться к нормальной жизни.

Часто бывают ситуации с остановкой сердца. Необходимо нащупать у человека пульс, если он есть, то нужно сделать искусственное дыхание, если пульса нет, то делается массаж сердца.

— Еще одна распространенная ситуация – это проглатывание малолетними детьми инородных предметов, когда трахея закупоривается. Это может случиться и со взрослыми, — говорит Наргиз Баймолдаева. — Все работники скорой знают про приём Геймлиха. Встаньте позади пострадавшего. Обхватите его руками, сцепив их в замок чуть выше пупка, под рёберной дугой. Сильно надавите на живот пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. Повторите приём несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся. Если пострадавший потерял сознание и упал, положите его на спину, сядьте ему на бёдра и обеими руками надавите на рёберные дуги. Для удаления инородных тел из дыхательных путей ребёнка необходимо повернуть его на живот и похлопать 2-3 раза между лопатками. Будьте очень осторожны. Даже если малыш быстро откашлялся, обратитесь к врачу для медицинского осмотра.

При судорогах надо обезопасить больного от острых, твердых и режущих предметов. Не дайте человеку упасть, надо повернуть ему голову набок, чтобы избежать западания языка. Нельзя давать лекарства, воду, надо подождать — любая судорога проходит максимум через 2 минуты.

Самые распространенные травмы в нашей области связаны с дорожно-транспортными происшествиями.

— Если на ваших глазах произошло ДТП, сразу позвоните на 103 и сообщите координаты, — говорит врач. — По возможности откройте капот машины и отключите аккумулятор, чтобы не произошло возгорание. Не надо пытаться вытащить застрявшего в машине человека, вы ему сделаете только хуже. Часто во время аварии случается кровотечение. В зависимости от типа повреждения сосудов выделяют капиллярное, венозное и артериальное кровотечения. Капиллярное останавливают наложением чистой асептической повязки. При венозном кровотечении накладывается давящая повязка.

Во время переломов, которые также нередки при ДТП, нельзя переносить пострадавшего, необходимо обеспечить неподвижность кости в области перелома – провести иммобилизацию. Для этого необходимо обездвижить суставы, расположенные выше и ниже перелома.

Во время ожогов следует оросить рану холодной водой, наложить стерильную повязку и приложить холод. Кроме того, дать пострадавшему тёплой подсоленной воды.

Нередко случаются обмороки, которым предшествует испуг, волнение, духота и другие признаки. Если человек упал в обморок, положите его в удобное горизонтальное положение и обеспечьте приток свежего воздуха — расстегните одежду, ослабьте ремень, откройте окна и двери. Брызните на лицо пострадавшего холодной водой, похлопайте его по щекам. При наличии под рукой аптечки дайте понюхать ватный тампон, смоченный нашатырным спиртом. Если сознание не возвращается 3-5 минут, немедленно вызывайте скорую. Когда пострадавший придёт в себя, дайте ему крепкого чая или кофе.

Как сообщила Наргиз Баймолдаева, такие практические занятия приносят свои результаты, у людей формируются необходимые навыки. Занятия стали очень популярны на производственных предприятиях. Есть возможность обучить работников всех других компаний, составив для этого график занятий. И тогда спасенных жизней будет еще больше.

Марина КУАНЫШЕВА