За сутки коронавирусом заболели 115 человек

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 115 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает сайт coronavirus2020.kz. В разрезе регионов: город Нур-Султан — 13 город Алматы — 12 город Шымкент — 3 Акмолинская область — 6 Актюбинская область — 1 Алматинская область — 4 Атырауская область — 10 Восточно-Казахстанская область — 18 Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 5 Карагандинская область — 16

Костанайская область — 5

Кызылординская область — 1

Павлодарская область — 11

Северо-Казахстанская область — 8

Всего в стране выявлены 109 623 заболевших.