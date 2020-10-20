За сутки коронавирусом заболели 115 человек

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 115 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает сайт coronavirus2020.kz.                                                            В разрезе регионов: город Нур-Султан — 13            город Алматы — 12                                                      город Шымкент — 3                                        Акмолинская область — 6                              Актюбинская область — 1                              Алматинская область — 4                                 Атырауская область — 10                                     Восточно-Казахстанская область — 18         Жамбылская область — 2 

Западно-Казахстанская область — 5 Карагандинская область — 16 

Костанайская область — 5 

Кызылординская область — 1 

Павлодарская область — 11 

Северо-Казахстанская область — 8                                                                    

Всего в стране выявлены 109 623 заболевших.

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