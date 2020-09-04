Вторая волна ошибки не потерпит

В Атырауской области началась работа по созданию дополнительного запаса лекарственных средств на случай второй волны коронавирусной инфекции. При численности населения в 600 тысяч человек этого запаса медикаментов должно хватить на два месяца.

Всего в Атырау имеется четыре аптечных склада, откуда, согласно заявкам, медикаменты отпускаются в розничную сеть аптек и медицинские учреждения. По словам руководителя отдела Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области Слушаш Куангалиевой, они проводят ежедневный мониторинг на наличие жаропонижающих, антибактериальных и противовирусных препаратов. На сегодня на складе ТОО «Инкар» размещено 18 тонн медикаментов из Российской Федерации на сумму 164 млн. 923 тыс. тенге, а также из Индии — на 29 млн. 620 тысяч тенге. До конца года в область должно поступить около 5 млн. штук медицинских изделий и препаратов по линии СПК «Атырау» на сумму 500 млн. тенге. Созданный стабилизационный фонд лекарств и медицинских изделий Атырауской области будет отпускать лекарства по ценам, установленным Правительством РК, не превышающим предельно значимые.

— Сегодня в области насчитывается 314 аптек, 223 из которых находятся в городе, остальные — в районах, — говорит Слушаш Куангалиева. — Медикаменты в них поставляют — ТОО «Инкар», ТОО «Медфармимпорт», ТОО «СТОФАРМ». Сами аптеки не могут хранить у себя лекарства, так как у них нет для этого больших складов. Медикаменты в Атырау доставлены самолетом, а также автотранспортом, в общей сложности 100 тонн. Работа по поставке препаратов продолжается.

Пожалуйтесь на Dari.kz

По словам С. Куангалиевой, информацию о лекарствах можно получить в мобильном приложении Dari.kz. Там можно ознакомиться с инструкцией к препарату и пожаловаться на его стоимость, если она превышает разрешенную. Сегодня в стране 6478 наименований лекарств имеют фиксированную цену.

Пациенты, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, при легком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты по назначению лечащего врача в поликлиниках по месту прикрепления. Министерство здравоохранения одобрило включение в протокол диагностики и лечения КВИ пять препаратов – парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, апиксабан и дабигатран. Для этого при наличии симптомов, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, нужно обратиться к участковому врачу, который по показаниям назначит лечение и выпишет электронный рецепт на наиболее подходящие препараты. Далее, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность, пациент сможет получить лекарства бесплатно в аптеке при своей поликлинике. В случае если выписанных медикаментов не будет в наличии, больной должен обратиться в контакт-центр «СК-Фармация» по номеру 1439 и связаться с операторами.

«Золотой» парацетамол

Заведующая городской аптекой «Зерде», которая в Атырау открылась в июне этого года, Молдир Кожабекова рассказывает, что если в период пика заболеваемости Covid-19 они обслуживали 400 человек в день, то сейчас уже 150-200. В основном люди обращаются за противоаллергическими и противовирусными препаратами. Cпрос на антибиотики и жаропонижающие спал.

— В период ажиотажа на лекарства люди занимали очередь в аптеку с 4 утра, — вспоминает Молдир Батырхановна. — Среди них были и те, кто покупал медикаменты для своих родных, находящихся в больнице, закупались у нас и волонтеры, жители приезжали со всего города, говорят, что и из районов. В тот момент даже на аптечных складах лекарств не было, сейчас все налажено.

Так, горожанка Сулу Апешева вспоминает, как в июле в разгар пандемии она нужные лекарства заказывала в соседней Астрахани.

— В конце июня мы всей семьей слегли с высокой температурой, была слабость, потеря аппетита, все признаки коронавирусной инфекции, — делится с нами Сулу. — Пошли за лекарствами в аптеку, а там даже парацетамола нет. Тогда одна знакомая посоветовала найти в «Инстаграм» объявления о закупке лекарств из города Астрахань. Листая страницы, я нашла даже тех, кто привозил препараты из Волгограда и Оренбурга. Через пару дней после заказа российский парацетамол, тромбо асс, клексан и другие препараты были уже у нас. Говорят, что страна готовится ко второй волне, я очень надеюсь, что все минусы первой будут учтены, и нам больше не придется заниматься самолечением, и нужные медикаменты будут доступны.