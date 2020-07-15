В списках на гуманитарную помощь из Китая и РФ региона нет

В Нур-Султане полным ходом идет распределение гуманитарной помощи из России и Китая. Депутат городского маслихата столицы Мирас Шекенов рассказал, сколько гуманитарного груза получит каждый регион, передает корреспондент МИА «Казинформ». «По Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Карагндинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, СКО и Туркестанской областям будут выделены комплекты защитной одежды по 2,6 тысячи штук, маски медицинские трехслойные – 21750, таблетки «Коронавир» — по 230 упаковок», — сказал Мирас Шекенов журналистам.

«По Нур-Султану: комплекты защитной одежды – 2790, маски медицинские трехслойные – 21850, таблетки «Коронавир» — 236 упаковок. Практически такое же количество идет в Алматы», — добавил он Спикер подчеркнул, что между регионами помощь поделена в равном количестве. «Для Шымкента комплекты защитной одежды – 1790 штук, маски медицинские трехслойные – 21800, и «Коронавир» также 236 упаковок. Всего комплектов защитной одежды 44775, маски медицинские трехслойные 370 тысяч, и «Коронавир» — 3928. Антикоррупционной службой совместно с проектом «Адалдык аланы» и общественниками данная гуманитарная помощь уже проверялась и распределялась», — заключил М. Шекенов.