В России 12 126 вновь заболевших. Каков прогноз?

В России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — 12 126, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 9 октября. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян.

По состоянию на 9 октября заболевшие есть во всех 85 регионах страны. Больше всего случаев — в Москве. Здесь зарегистрирован 3701 новый пациент, 1001 из них госпитализирован. Далее идут Санкт-Петербург (469 новых случаев), Московская область (411), Ростовская область (265) и Нижегородская область (247).

В Ненецком и Чукотском автономных округах меньше всего новых заболевших (2 и 4 случая соответственно).

Всего с начала пандемии в России выявили 1 272 238 случаев коронавируса.

201 пациент с COVID-19 умер в России за сутки. С начала пандемии официально зарегистрировано 22 257 летальных случаев.

Число выздоровевших превышает миллион человек, за последние сутки справиться с болезнью смогли 7092 человека.

Если заболеваемость продолжит расти такими темпами, значительная часть россиян столкнется с COVID-19 еще до конца осеннего сезона заболеваемости, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

«Не обязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона», — пояснил вирусолог.

Пик распространения коронавируса в России может прийтись на 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше. Такие сроки спрогнозировал симулятор «Сбера», опираясь на четыре сценария поведения граждан.

В Москве в случае соблюдения большей части жителей мер предосторожности пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом в 4895 заразившихся. При редких нарушениях масочного режима и других рекомендаций врачей срок сдвинется на 20 октября (плюс 5221 инфицированный). Если москвичи будут постоянно нарушать антикоронавирусные нормы, то пик возможен 24 октября, а максимальный суточный прирост новых случаев заражения в сутки составит 7969.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать к середине ноября. При этом она отметила, что после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться. Эксперт подчеркнула, что показатели прироста заболевших на данном этапе не так страшны. По словам Лебединской, диагностика стала лучше, а тестов для выявления коронавируса проводится все больше.

Источник: Lenta.ru