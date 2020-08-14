В провизорном стационаре осталось 10 больных ковид

В Атырау в провизорном стационаре, расположенном в противотуберкулезном диспансере, осталось 10 больных коронавирусом.

«За последние десять дней в провизорном стационаре вылечились и выписались 30 человек». С 1 августа мы сократили количество провизорных койко-мест до 50. На сегодняшний день здесь получают лечение десять пациентов. Нуждающихся в аппаратах ИВЛ нет. Несмотря на пандемию, в диспансере продолжают проводить плановые лечебные процессы и сложные операции», — сказал и.о. директора Атыраускогообластного противотуберкулезного диспансера Серик Абишев.



Напомним, ранее в Атырауском областном противотуберкулезном диспансере открылось провизорное отделение на 100 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.