В Курмангазинском районе сдана в эксплуатацию новая центральная больница

Родильное, хирургическое, детское, инфекционное отделения, а также отделение общей терапии оснащены новейшим и современным медицинским оборудованием.

Для машин скорой помощи имеются теплые боксы, отдельная кухня, прачечная и место для дезинфекции.

— Ранее еще в старом здании пациентов, нуждающихся в экстренной реанимационной помощи вручную, на носилках, доставляли на второй этаж, теперь в этой новой больнице есть специальный грузовой лифт. Это намного упрощает работу медперсонала. А еще раньше операционная была одноместной, но в новом корпусе сразу хирурги могут одновременно проводить две сложные операции. В родильном отделении при необходимости будет оказана реанимационная помощь матерям, имеются также и кювезы, где ведется наблюдение за недоношенными детьми и их сердцебиением, — говорит главный врач центральной больницы Курмангазинского района Гульсара Нурмаганбеткызы.

В рамках подготовки к так называемой второй волне пандемии новое хирургическое отделение больницы будет временно переформировано в провизорный стационар. Вместе с этим, все палаты были оборудованы 63 кислородными точками.

Процесс подачи кислорода пациентам теперь будет регулироваться централизованной кислородной системой. Не придется, как раньше, переносить тяжелые баллоны. В случае «второй волны» провизорное отделение возглавит заместитель главного врача по лечебной части Курмангазинской районной центральной больницы хирург Нургиса Шолпанов.

— В каждой палате имеется не менее трех кислородных точек. Всего больница оснащена девятью аппаратами ИВЛ. Имеется три реанимационные койки, две койки интенсивной терапии. Наши реаниматологи прошли онлайн-обучение по последнему протоколу лечения. В настоящее время в провизорном отделении больницы готовится 28 мест. Если количество пациентов станет больше, возможно увеличение койко-мест до сорока, — сказал хирург Нургиса Шолпанов.

По словам заместителя акима Курмангазинского района Жастлека Хасанова, строительство больницы было осуществлено при спонсорской поддержке компании «НКОК».

«Здание подключено к необходимым коммуникациям, оно обеспечено водо-, газо- и электроснабжением», — добавил он.

Информация и фото предоставлены службой коммуникаций Атырауской области