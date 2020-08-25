В Атырау зафиксированы необоснованные выплаты медикам

В ходе распределения выплат к заработной плате медицинских работников, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях в рамках борьбы с Covid-19, был зафиксирован ряд нарушений. Об этом шла речь на внеочередном заседании партийной контрольной комиссии партии «Nur Otan».

Как известно, согласно приказу Министерства здравоохранения РК, начиная с 1 марта 2020 года, осуществляется надбавка к заработной плате указанным категориям медработников. По словам инспектора партийного контроля областного филиала «Nur Otan» Романа Максотова, зафиксированы необоснованные выплаты атырауским медикам.

— Надбавки необоснованно получили главные врачи и их заместители, также были завышены категории группы риска и месячный баланс рабочего времени. Кроме того, в список по выплате не были включены сотрудники лабораторий, функциональной и рентгенологической диагностики, патологоанатомы, — заявил Р. Максотов.

Сумма выплаты зависит от степени риска заражения. Так, работники из группы высокого риска получают надбавку в размере 850 000 тенге. К ним относятся врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. А сумма выплат врачам, средним и младшим медработникам провизорных стационаров, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, в том числе при амбулаторно-поликлинических организациях, врачам и средним медработникам санавиации, в случае их привлечения, — 425 000 тенге.

Выплата для третьей категории медиков – 212 000 тенге. К ним относятся врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, водители бригад скорой медицинской помощи, специалисты лабораторий, работники санитарно-эпидемиологической службы, непосредственно участвующие в проведении противоэпидемических мероприятий, приемных отделений экстренных стационаров и организаций первичной медико-санитарной помощи, члены оперативного штаба по ЧС и территориальных штабов акиматов областей, городов республиканского значения и столицы, работники сферы здравоохранения, обеспечивающие карантинный режим на блокпостах. Но стоит учесть, что надбавки начисляются в зависимости от проведенного в опасных условиях времени.

По словам Романа Максотова, летом, когда заболеваемость КВИ и пневмонии была на пике, практически вся участковая служба была задействована в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая районные и сельские амбулатории, многие из медиков лечили больных на дому и в дневных стационарах, в итоге им было отказано в выплате надбавок. Такой подход он считает несправедливым.

— В июне в ЖК «Береке» был развернут инфекционный стационар, где находились бессимптомные, но с положительным ПЦР результатом пациенты. Этим больным не требовалось лечение, медики за ними только наблюдали. Однако медработникам были выплачены надбавки по группе очень высокого риска в размере — 850 тысяч тенге, — сообщил Максотов. – Ни в коем случае нельзя сравнивать нагрузки в инфекционном стационаре «Береке» с областной больницей №2, где практически в каждой палате были тяжелые больные, где ежечасно проводились реанимационные мероприятия. Между тем, медики областной больницы, при наличии большого количества тяжелых больных, получили надбавки, рассчитанные на провизорное отделение, хотя там каждый день регистрировались больные с положительным анализом на КВИ.

Кроме этого, по словам Романа Максотова, не всем медработникам предоставлялись противочумные костюмы в достаточном количестве. В период эпидемии все молча работали, у них была одна цель — спасать людей. Им приходилось ходить в одних и тех же костюмах по несколько дней, что наверняка стало одной из причин заражения вирусом медработников.

По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Жанар Досымбаевой, подключенные в период роста заболеваемости дополнительные стационары работали с грубыми нарушениями – они не были разделены на чистую и грязную зоны.

— Что касается невыплаты надбавок для медработников, я считаю это упущением работодателя. Мы знаем о нескольких фактах, когда главные врачи просто забыли внести в список фамилии своих работников, это большая безответственность и неуважение, — считает Жанар Досымбаева.

Присутствовавший на заседании руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров отметил, что принял все вышесказанные замечания во внимание.

По итогам заседания рабочая группа внесла предложения для справедливого разрешения ситуации. В частности, поощрить медиков за счет средств местного бюджета и спонсоров, а также в целях подготовки ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции, создать межведомственную рабочую группу при комиссии.

— Чтобы не повторить ошибки, нужно изучить опыт стран, успешно справившихся с пандемией, разработать четкие методические рекомендации, алгоритмы действия на различных этапах оказания помощи, типовые документы и ознакомить с ними всех медработников, задействованных в борьбе с Covid-19, — сказал Максотов.

Динара КАНБЕТОВА

Фото из открытых источников