В Атырау прибыла группа врачей из Грузии

С прибывшими медиками встретился аким области Махамбет Досмухамбетов.

«Благодарю вас за то, что отозвались на нашу просьбу и прибыли в Атырауский регион для оказания помощи и консультаций нашим врачам. Мы прошли непростой период, но наши медики,благодаря своей стойкости и высокому профессионализму, справились с этим. Теперь мы готовимся к возможной второй волне пандемии. В области подготовлен запас лекарств. Увеличивается количества койко-мест в стационарах. Надеемся, что лечение ковид-пациентов не помешает плановому лечению пациентов и с другими заболеваниями. К сожалению, в области не хватает более 300 медицинских специалистов, в том числе реаниматологов и пульмонологов. Кроме лечения и консультирования, вы окажете нам помощь в подготовке наших специалистов для более эффективной работы в борьбы с опасным вирусом. Для нас очень важно, чтобы область была максимально подготовлена к второй волне вируса»,- сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.



В ходе беседы было отмечено, что для врачей созданы все необходимые условия, связанные с жильем, едой и транспортом.

«Мы очень рады приехать на помощь нашим атырауским коллегам. Благодарим вас за теплый прием и гостеприимство. Со своей стороны готовы сделать все, что в наших силах», — сказал врач-реаниматолог из Грузии Джимшер Ахвледиани.

Отметим, что на данный момент всего в Атырауской области зарегистрировано 11038 случаев коронавирусной инфекции, из них 10489 человек полностью выздоровели.