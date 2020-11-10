В Атырау открылся дополнительный комплекс кардиоцентра

Сразу три значимых события отметили 10 ноября в сфере здравоохранения Атырауской области.

Так, на площади султана Бейбарыса глава региона Махамбет Досмухамбетов в торжественной обстановке вручил областной станции скорой медицинской помощи ключи от 18 автомобилей, 8 из которых будут переданы районным лечебным учреждениям. Остальные машины будут направлены на обслуживание вызовов скорой помощи жителей города Атырау.

В настоящее время неотложную помощь жителям области оказывают медицинские бригады на 93 машинах скорой помощи, 46 из которых приобретены в этом году.

— На сегодня областная и районные станции полностью обеспечены транспортом, — говорит директор областной станции скорой медицинской помощи Толеген Бауржан. – Нам удалось обновить почти 70 процентов автопарка, что, несомненно, отразится на оперативности выезда по вызовам.

Кроме того, в этот же день открылся дополнительный комплекс Атырауского кардиоцентра.

— В дополнительной пристройке располагаются приемно-сортировочная и диагностическая зона, клинико-лабораторная служба и администрация, специализированные отделения кардиохирургии и сосудистой хирургии, есть свой реанимационно-операционный блок и отделение интервенционной кардиологии с рентгенхирургической службой, — отметил директор кардиоцентра Марат Конысов.

Важно отметить, что в новом блоке установлена централизованная кислородная станция (концентратор) для бесперебойной выработки кислорода и подачи его в старое и новое здание медучреждения.

Основной профиль работы кардиоцентра — это кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная кардио-ангиология и аритмология, а также многопрофильная хирургия.

— Данный проект, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию многопрофильной, высокотехнологичной медицинской помощи населению Атырауской области и приведет к снижению смертности от основных болезней системы кровообращения, — подчеркнул аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, принявший участие в открытии нового комплекса.

Добавим, что стоимость нового трехэтажного здания на 50 мест составила 5,2 млрд тенге. Теперь кардиоцентр располагает 150 койками, сто из которых при необходимости могут направлены для лечения ковидных больных.

Модульная больница как заслон инфекции

В торжественной обстановке открылась новая модульная больница на 200 мест, специально спроектированная для лечения инфекционных заболеваний. Проект был инициирован межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК и акиматом Атырауской области.

Новый стационар в Атырау, построенный в пригородном поселке Сарыозек (район Черной речки), рассчитан на 180 стационарных коек и 20 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. Основное здание общей площадью 6 764 квадратных метров состоит из восьми блоков и десяти отдельно стоящих вспомогательных сооружений. Сюда входят медицинский блок с административной частью, приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации с операционным блоком и пять палатных отделений, соединенных между собой коридором галерейного типа.

Новая больница оснащена передовыми технологическими решениями, направленными на минимизацию прямого контакта врача с пациентом и снижение рисков дальнейшего заражения среди медперсонала. Одно из таких решений — дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов посредством организации ситуационного центра, при помощи которого будут анализироваться основные показатели пациентов. Эти данные будут выводиться автоматически и способствовать ранней диагностике аномалий.

Марина КУАНЫШЕВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА