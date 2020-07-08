В Атырау доставлено 430 видов лекарств на 220 млн тенге.

«Согласно моему поручению при помощи городского акимата вчера в область оперативно были доставлены 430 видов лекарств на сумму 220 миллионов тенге. Среди них наиболее востребованные антибиотики на сегодняшний день, такие как азитромицин, цефазолин, цефтриаксон, жаропонижающие средства и витамины. Партия этих препаратов обеспечивает потребности населения области. На сегодняшний день в регионе имеется 314 аптек, из них 223 находятся в областном центре. Лекарства розданы не только городским аптекам, но и районным», — в ходе онлайн брифинга в пресс-центре РСК рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Сообщив, что в конце недели будут поставлены еще лекарственные препараты в таком же объеме.

«Также закупкой и доставкой лекарств занимаются предприниматели. Мы планируем распределитьэти препараты среди социально уязвимых слоев населения»,- сказал Махамбет Досмухамбетов.