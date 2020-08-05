В Атырау доставили 26 кислородных концентраторов

«Очередная партия кислородных концентраторов прибыла в Атырау. Они были закуплены на собранные бизнесменами средства и будут переданы лечебным учреждениям Атырауской области. Социально значимый груз прибыл сегодня в Атырау из Алматы. Его встречали волонтеры, представители бизнеса и сотрудники региональной Палаты предпринимателей. Это вторая партия концентраторов, прибывшая в регион по линии Палаты предпринимателей. Первая партия, а это 7 штук, прибыла в Атырау 18 июля. Из них 3 аппарата были переданы в Жылыойской район в Кульсаринскую городскую больницу, 2 аппарата в областную больницу и по одному аппарату получили областной кардиологический центр и Исатайская районная больница. Прибывшие сегодня кислородные концентраторы будут переданы во все районные, а также городские лечебные учреждения. Всего в Атырау ожидается прибытие 139 таких аппаратов», — рассказал эксперт Палаты предпринимателей Атырауской области Еркебулан Баделов.