Страховка действует

По итогам первого полугодия Атырауский филиал национального фонда обязательного медицинского страхования направил на финансирование медпомощи по пакету ОСМС свыше 3,4 млрд тенге.

Оплата производится только после проведения мониторинга качества и объема оказанных населению медицинских услуг. Оплачиваются только те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально с соблюдением клинических протоколов и необходимых требований к лечению.

Об этом сообщил корреспонденту «ПК» директор филиала ФОМС по Атырауской области Сабит Куралбек, подчеркнув, что большую часть расходов за полугодие составила оплата стационарной медицинской помощи и клинико-диагностические услуги на одного жителя, сумма составила свыше 2 млрд тенге. За 6 месяцев в плановом порядке в стационарах области пролечено более 10 тыс. человек.

— Взносы и отчисления за ОСМС поступают на специальный счет в Национальном банке, а не в сам Фонд соцмедстрахования. Оттуда средства направляются на оплату медицинских услуг, оказанных по пакету ОСМС, в адрес медицинских организаций – поставщиков фонда, — уточнил директор С. Куралбек.

Кроме того, за период с января по июнь по стране оказано более трех миллионов стоматологических услуг, почти два миллиона услуг рентгена и более 1,6 млн услуг УЗИ-диагностики общей стоимостью свыше 15 млрд тенге. Все они оказаны в рамках ОСМС за счет средств медстрахования, оплату за медпомощь пациентам производил Фонд.

Напомним, что в первом полугодии все казахстанцы были условно застрахованы в системе ОСМС и могли пользоваться медицинскими услугами как в рамках гарантированной помощи, так и в рамках ОСМС. Более 50 тысяч казахстанцев прошли медицинскую реабилитацию стоимостью более 11 млрд. тенге. Еще более 3,8 тыс. граждан за полгода получили высокотехнологичные медицинские услуги на сумму более 11 млрд. тенге.

Во втором квартале в рамках карантина действовало ограничение на оказание медицинской помощи в плановом порядке. С 1 августа плановая медицинская помощь в клиниках страны возобновлена, поэтому во втором полугодии ожидается рост показателей по оказанным в системе ОСМС медицинским услугам.

По итогам полугодия Фонд социального медицинского страхования направил на оплату медицинской помощи в пакете ОСМС свыше 156,7 млрд тенге.

Так, за 6 месяцев по стране поступило взносов и отчислений в ОСМС в сумме более 260 млрд. тенге. При этом большая часть из них — 146,6 млрд тенге — это оплата взносов государством почти за 11 млн граждан, представляющих 15 льготных категорий населения.

Подготовила Марина КУАНЫШЕВА