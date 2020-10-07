Стоимость дозы вакцины от коронавируса

Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. руб. за одну дозу, далее цена будет снижаться. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как (вакцины) выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», — сказал Артемьев.

Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей.

«Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — добавил он.

При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.

«Мы следим, конечно, за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по медицинским показателям, но это не является юридическим факторам для нас», — добавил он.

Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщала, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября. Завершить процедуру регистрации вакцины планируется к 15 октября.