Современный комплекс на отгонном участке

«У вас развивается глаукома. Я поставлю вас на очередь на портал «Бюро госпитализации». Надо будет время от времени узнавать, когда ехать на операцию».

«Анализ показывает повышение сахара в вашем организме почти в два раза выше нормы. Соблюдайте диету, режим сна и отдыха, иначе глюкоза будет и дальше плохо усваиваться».

Подобные диалоги, советы, консультации можно услышать во время обследований жителей отдаленных аулов и отгонных участков в передвижных медицинских центрах, которыми располагают все семь районов нашей области.

Такую возможность предоставил сельчанам областной акимат. Все, кто живет за десятки и даже сотни километров от райцентра и не может своевременно обследоваться, могут пройти бесплатную диагностику и получить рекомендации врача.

Комплекс передвижных диагностических медицинских лабораторий может принимать до 150 человек в день и диагностировать более шестидесяти наименований заболеваний.

В мобильную группу входят терапевт, педиатр, гинеколог, лор, стоматолог, кардиолог, окулист, рентген-лаборант и другие специалисты. Лаборатория выдает анализы в течение нескольких минут. Для начала все без исключения обратившиеся проходят скрининг, потом обследуются у узких специалистов. Тут же им могут дать направление, при необходимости зарегистрировать на портале.

— Раньше у врачей узкой специализации не было возможности выехать в другие аулы, жители сами приходили к нам, — рассказывает директор Индерской центральной районной больницы Анар Доспаева. — Не всегда они могли попасть на прием, так как и в райцентр они приезжают от случая к случаю. Такой передвижной комплекс дает возможность охватить всех без исключения жителей, определить состояние здоровья сельчан, узнать, что нам необходимо приобрести, в чем нуждается население.

В современном передвижном комплексе есть возможность для осмотра инвалидов-колясочников, для них предусмотрена отдельная дверь. Имеется аптека с медикаментами, в которой цены не превышают предельно допустимые.

Марина КУАНЫШЕВА