Скорая уехала в село

Двенадцать автомобилей скорой помощи марки «УАЗ» переданы медицинским учреждениям Атырауской области. Все они уедут в районы, так как областной центр полностью укомплектован новой техникой, а в сельской местности ощущается нехватка транспорта.

Церемония вручения ключей от новых машин прошла на площади султана Бейбарыса с участием акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, который особо отметил, что здоровье и безопасность населения региона всегда на первом месте.

— Мы достаточно хорошо подготовились к возможной второй волне пандемии в регионе, — отметил аким области Махамбет Досмухамбетов. — Правительство оказало большую поддержку в обеспечении медицинского сектора необходимым транспортом. Как вы помните, в начале октября в регион прибыли 22 новые машины скорой помощи. До конца года планируется поставить еще восемнадцать. Как известно, в марте при спонсорской помощи одного из банков поликлиникам было передано восемь медицинских автомобилей. Таким образом, в этом году транспортный парк здравоохранения области был существенно обновлен и пополнен. Сегодня Каспийский трубопроводный консорциум продолжил добрую традицию, предоставив 12 машин скорой помощи марки «УАЗ». Я благодарен представителям компании за их вклад в улучшение социальной ситуации в регионе.

В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Каспийский трубопроводный консорциум» Кайыргельды Кабылдин сообщил о планах покупки дорогостоящего аппарата компьютерной томографии для оказания услуг всем жителям области.

Двенадцать новых машин скорой помощи будут направлены в Курмангазинский, Исатайский, Кызылкогинский, Макатский и Махамбетский районы.

Марина КУАНЫШЕВА