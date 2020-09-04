Сколько человек заболели ковид за сутки

По состоянию на 23:59 час. 3 сентября в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 21 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 13 / 0
город Алматы — 10 / 2
Акмолинская область — 5 / 2
Алматинская область — 2 / 1
Атырауская область — 9 / 4
Восточно-Казахстанская область — 16 / 2
Жамбылская область — 4 / 2
Западно-Казахстанская область — 2 / 0
Карагандинская область — 8 / 3
Костанайская область — 3 / 0
Павлодарская область — 4 / 1
Северо-Казахстанская область — 7 / 1
Туркестанская область — 6 / 3
Всего в стране выявлен 106121 заболевший.