Сколько человек госпитализировано с пневмонией

Сколько казахстанцев госпитализировано с пневмонией, сообщила главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ». «За последние 20 дней 63 491 человек. На сегодня получают лечение 45 тысяч пациентов в условиях стационара», — сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов . Ранее она сообщила, что на 23 июля по республике зафиксировано 76 799 случаев заражения коронавирусом. Из них 48 202 больных, или 63%, вылечились. В день стабильно фиксируется 1600-1700 случаев. После введения карантинных мер с 5 июля было зафиксировано 21 532 случая. По сравнению с предыдущими неделями ситуация стабилизировалась и находится на одном уровне. В июне рост заболевания КВИ в неделю достиг 1,3%. Благодаря строгим ограничительным мерам в июле не наблюдается роста.