«Ситуация по Covid-19 в регионе стабильная» — аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов

По словам акима области, наполняемость инфекционных коек составляет 9%.

«На лечении находятся 46 больных, из них 2 — в реанимации. В рамках подготовки ко второй волне подготовлено 12 стационаров на 2080 койко-мест, в том числе 120 реанимационных. Завершилось строительство модульной инфекционной больницы на 200 коек в городе Атырау. До конца года планируется завершение строительства модульного стационара на 200 коек в городе Кульсары Жылыойского района. Обеспеченность скорым автотранспортом составляет 100%. В октябре поставлено пять передвижных медкомплексов, которые приступили к работе в сельских районах. Во всех медорганизациях создан двухмесячный запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Акиматом области выделены 715 миллионов тенге, закуплены лекарственные средства, обеспечена бесперебойная поставка медикаментов в розничные аптечные сети. Суммарная мощность исследований методом ПЦР в области выросла с марта месяца в двадцать раз, работают девять лабораторий», — сообщил Махамбет Досмухамбетов на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций, который прошел 13 ноября в Нур-Султане.

Источник: ortcom_kz