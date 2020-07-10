Симптомы пневмонии: когда надо бить тревогу

Как различить симптомы пневмонии, рассказала врач-пульмонолог высшей категории, доктор медицинских наук Наталья Латыпова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Симптомы пневмонии появляются не сразу, как правило не раньше, чем через пять-семь дней, так называемый респираторный тип. Этими симптомами может быть даже простой кашель, одышка, дискомфорт, выраженное ограничение вдоха и боли в грудной клетке», — сказала Наталья Латыпова. Выраженность этих симптомов, по ее словам, зависит от того, насколько поражается легочная ткань. «Если эти симптомы не прогрессируют и температура не сохраняется, не задерживается больше чем 7 дней, я думаю, что тревожиться не стоит. Это не повод для того, чтобы начинать принимать антибиотики или бежать и делать компьютерную томографию. Если же человек видит на протяжении 2-3 дней, после того как появились эти симптомы, что они усиливаются, что появляется либо вторая лихорадка, либо повышение температуры, либо не прекращается первая, это может быть признаком серьезного поражения легких и требует проведения исследования и смены тактики лечения, наращивания какой-то терапии», — пояснила Наталья Латыпова.