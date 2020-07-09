Шесть «вредных» советов лечения коронавируса

Казнет в последние недели буквально захлебывается в советах, как победить самостоятельно опасный вирус, положивший на лопатки весь мир. Содовые ингаляции, чудодейственный эффект чесночной воды, третьи предлагают спасаться антибиотиками. А вот об опасности таких методов никто не предупреждает. Мы собрали для вас самые вредные советы, которыми не рекомендуют пользоваться врачи, передает МИА «Казинформ». Ингаляционная паровая терапия Если вы не хотите получить ожог слизистой и усугубить свое состояние даже не пытайтесь дышать над «горячей баней» с содой. Тем более что сегодняшний день нет ни одного научно доказанного факта эффективности паровой терапии в лечении COVID-19 и особенно пневмонии, когда вирус уже спустился в нижние дыхательные пути. А вот риск ожоговой травмы слизистой или отек Квинке при аллергии на соду довольно высок. К тому же, к тепловым ингаляциям есть целый ряд противопоказаний, как гипертермия – высокая температура тела, гипертония – высокое давление, сердечно — сосудистые заболевания или нарушение функции почек. Чесночное питье или пара долек чеснока натощак Если вы имеете заболевание желудочно-кишечного тракта, то кипяченная чесночная вода вам точно противопоказана, как и дольки чеснока целиком. В ином случае, будьте готовы к расстройству кишечника, изжогам, печеночной колике. Если у вас в анамнезе нет никаких заболеваний, и вы считаете, что спокойно сможете принимать такой настой ежедневно, то готовьтесь уже к приступу гипертонии, болям в сердце и мигреням. А вот от COVID-19 вас это никак не убережет. Несмотря на все антимикробные свойства этого природного антисептика его эффективность в борьбе с коронавирусом не доказана. Тщательная дезинфекция водкой и парами спирта На самом деле, чрезмерное употребление алкоголя только угнетает иммунную систему, чем повышает риск быстрее подхватить вирус. А сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с печенью только усиливают риски осложнений и затрудняют лечение. Ваши шансы выжить равны нулю. Что касается вдыхания паров спирта, то той концентрированности, которая позволяет разрушить липидную оболочку вируса будет недостаточной для того, чтобы убить вирус, который отпустился в нижние отделы легких. Меж тем, медицинский спирт, действительно, используется как пеногаситель при отечности легких, но с точным расчетом безопасной дозы врачом. Надувание шаров для прокачки легких Вы не ослышались. То, что нам преподносили в качестве эффективной «зарядки для легких» на самом деле может стать причиной осложнений при коронавирусной инфекции, когда поражаются альвеолы и развивается интерстициальное воспаление. В этом случае происходит массивное повреждение ткани легких, что делает ее уязвимой. Любая резкая нагрузка, как надувание шариков, может просто ее порвать, из-за чего рубец будет формироваться дольше. К тому же, перегрузка легких быстрым и сильным движением грудной клетки может привести к баротравме легкого, которая проявляется кровохарканьем или кровью в мокроте, пневматораксу или разрыву легочной ткани, дополнительным повреждениям альвеол и нарастанию одышки, развитию эмфиземы и усилению фиброза легких, что сильно снижает функциональность органа. Хиджама убивает COVID-19? Не убивает. Наверняка вы не раз слышали про этот метод кровопускания, который обещает за пару сеансов подарить вам практически вечную жизнь без болезней. А еще, с недавних пор эту процедуру «избавления от плохой крови» начали предлагать в качестве мощного лечения от коронавируса.Это не только научно необоснованно, но еще и опасно. Во-первых, хиджама не является медицинской процедурой, но имеет при этом ряд противопоказаний, как низкое артериальное давление, хронические патологии сердца, малая концентрация кровяных клеток, любые патологии сосудов и даже психические расстройства. У детей и взрослых старше 65 лет имеются огромные риски большой кровопотери. Запомните, безопасных антибиотиков не бывает! Каждый второй совет, который сегодня слышат те, кто получил положительный тест на коронавирус – срочно начинать прием антибиотиков. Однако врачи настоятельно рекомендуют их избегать по двум причинам. Первая, при бессимптомных и легких формах заболевания в 80% случаев организм способен справиться с вирусом самостоятельно. Клиническим протоколом Казахстана в 10-ой его редакции рекомендуется прибегать только к парацетамолу и ибупрофену, чтобы сбить температуру. Вторая, при длительном и широком использовании антибиотиков для лечения COVID-19 сегодня есть риск развития антибиотикорезистентности, когда бактерии приобретают к нему устойчивость. А значит, в случае реальной необходимости этот препарат и его аналоги вам уже не помогут. Псевдоэксперты не лечат коронавирус Если вы никогда не слышали о понятии «информационная гигиена» и доверяете блогерам с сомнительными познаниями в медицине, больше чем практикующим врачам, если главным источником информации для вас являются просторы социальных сетей и мессенджеры, то вы рискуете навредить своему здоровью. Что может быть опасней дилетанта и псевдоэксперта в сфере напрямую связанной с человеческими жизнями. Для тех, кто привык перепроверять и получать информацию из первых уст, есть официальные сайты Министерства здравоохранения Казахстана и Всемирной организации здравоохранения. Подходите к лечению и информации разумно.