Реабилитация после КВИ

В Атырау переболевшие коронавирусной инфекцией смогут пройти курсы реабилитации в специальных центрах.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Нурлыбека Кабдыкапарова, в них будет проводиться реабилитация пациентов, перенесших КВИ и пневмонию. На сегодня в Атырау около пяти тысяч пациентов нуждаются в подобном лечении.

— Реабилитационный центр будет обслуживать не только население города, но и районов. В настоящее время в спортивные залы для физкультурно-оздоровительных занятий завозится специальное оборудование, необходимое для лечебного процесса. Жители смогут обращаться в центр бесплатно по направлениям из поликлиник по месту жительства. В реабилитационном центре, помимо специалистов-реабилитологов, будут работать психологи, медсестры и профессиональные тренеры по спорту, — рассказывает Н. Кабдыкапаров.

Реабилитационные мероприятия можно пройти:

в ФОК «Атырау» могут обратиться жители, относящиеся к городским поликлиникам №3, №7.

в ФОК «Ривьера» — городские поликлиники №1, №5;

в комплекс на стадионе «Мунайшы» — городская поликлиника №2;

в комплекс на стадионе «Томарлы» — Геологская поликлиника, поликлиника ТОО «Салимжан и К»;

в комплекс на стадионе «Судоремонтник» — городская поликлиника №4, врачебные амбулатории сел Дамба и Еркинкала;

в ФОК «Нурсая» — клиника «Актобе Транзит Экспедейшн».