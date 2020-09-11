Реабилитация не для всех

Бесплатные реабилитационные центры для жителей региона, перенесших коронавирусную инфекцию и пневмонию, открытые при поддержке акимата Атырауской области, начали принимать пациентов. Но есть проблема: реабилитация недоступна тем, кто занят на работе. В ситуации разбиралась корреспондент «ПК».

По данным управления здравоохранения, в Атырауской области в реабилитации нуждаются около пяти тысяч пациентов, перенесших COVID-19. Большинство из них, к счастью, работающие люди, но, увы, этот фактор сводит на нет инициативы властей по скорейшему восстановлению их здоровья.

– Согласно показаниям и возрасту мы направляем переболевших коронавирусной инфекцией пациентов на реабилитацию, но обеспечить их полноценную явку почти невозможно. Многие из них находятся на работе. Сейчас все они выздоровели, чувствуют себя хорошо, но ведь реабилитация после коронавируса – ­ третий этап лечения, то есть это – обязательный процесс. Конечно, здорово, что местные органы власти организовали такую большую работу, ведь это стоит немалых денег, но жаль, что занятые люди не могут посещать курсы реабилитации. У многих из них кредиты, да и семьи надо кормить, больничный не оплачивается, а с работы не отпускают. Поэтому в основном к нам приходят пенсионеры,–говорит врач-реабилитолог, физиотерапевт городской поликлиники №2 Алия Ергужиева.

Одна из них – 75-летняя Танзиля апа. Она посещает курсы реабилитации десять дней и уже чувствует себя прекрасно. После тяжело перенесенной болезни пенсионерка старается вести активный образ жизни и не посещать места массового скопления.

– Я заболела в конце июня. Болело все тело, – рассказывает она. – Была повышенная потливость и сильная одышка. Незадолго до этого я посетила одно семейное праздничное мероприятие, возможно, там и подцепила вирус. Обратилась к участковому врачу, который дал направление на КТ, показавшее 35-процентное поражение легких. Лечилась дома. Хорошо, что дети были в Нур-Султане, со мной была только сестра, она тоже заболела, но у нее была легкая форма. Я считаю, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом или с обычной простудой.

Сегодня женщина с удовольствием посещает занятия. Каждый день, чтобы вовремя попасть туда, она идет пешком от санатория «Атырау» до стадиона «Мунайшы», где располагается реабилитационный центр ее поликлиники. По мнению Танзили апы, для человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, важно хорошо питаться, больше двигаться, делать дыхательную гимнастику и, главное, не паниковать.

– Хорошо, что открылись такие центры, ведь дыхательную гимнастику лучше делать на открытом воздухе, под наблюдением медработников, – говорит женщина. – Нам до начала занятий и после проверяют артериальное давление, сатурацию. Здесь всегда есть кипяток, можно принести что-нибудь из дома и перекусить с горячим чаем. Я сюда хожу уже десять дней, со мной вместе еще парочка пенсионеров, жаль, что работающие не имеют возможности реабилитироваться, это необходимо для здоровья.

По словам эрготерапевта, ЛФК-инструктора Назымгуль Алпамысовой, у перенесших болезнь людей часто встречаются остаточные явления, поэтому медики им прописывают физиолечение и лечебно-физкультурный комплекс.

– Нужно разрабатывать легкие, потому что застойные явления – не редкость, – говорит Назымгуль Алпамысова. – Занятия проходят пять раз в неделю. По идее они должны идти в течение полутора часов с интервалом 20 минут. По нашему участку реабилитацию должны пройти хотя бы 30 процентов из всего количества больных. Но, к сожалению, активность посещений очень низкая – пять человек в день. Многих с работы не отпускают, поэтому они просят показать им дыхательную гимнастику, чтобы далее проводить ее самостоятельно дома, но лучше, конечно, делать упражнения в присутствии медика.

37-летний Олжас, с которым мы связались по телефону, рассказал, почему он не посещает реабилитационный центр.

– Я заболел пневмонией в начале июля. Поражение легких было 70 процентов. Лечился дома, самостоятельно. Брал информацию из открытых источников. В общем, кое-как выжил. На все это у меня ушло больше двадцати дней, – сказал мужчина. – Вышел на работу. Был слаб, но что делать? Какому работодателю такой работник понравится? На прохождение реабилитации больничный не дают, а свой трудовой отпуск я использовал еще в июне, если брать отпуск без сохранения заработной платы, то кто будет содержать мою семью? По мне, открытие реабилитационных центров для перенесших COVID-19 пациентов как палка о двух концах – отрицательные моменты как всегда никто не предусмотрел.

Динара КАНБЕТОВА