Реабилитационные центры для переболевших ковид

В Атырауской области откроются реабилитационные центры для переболевших коронавирусной инфекцией. В центрах будут оказывать такие услуги, как физиотерапия, массаж, дыхательная гимнастика, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

По словам руководителя управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбека Кабдыкапарова, реабилитационный центр — это проект, реализуемый, при поддержке акиматаАтырауской области. Реабилитационные центры будут обслуживать не только население города, но и районов. В настоящее время в спортивные залы для физкультурно- оздоровительных занятий завозится специальное оборудование, необходимое для лечебного процесса. Цель программы — реабилитация пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией. На сегодня в Атырау около пяти тысяч пациентов нуждаются в реабилитационном лечении.

-Жители смогут обращаться в центры, где все услуги будут бесплатными, по направлениям из поликлиник по месту жительства. В реабилитационном центре, помимо специалистов-реабилитологов, будут работать психологи, медсестры и профессиональные тренеры по спорту,- сказал руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров.

В каждом центре имеется свой утвержденный порядок. По словам главного врача Атырауской городской поликлиники №3 Айман Утегеновой, специалисты будут назначать упражнения в зависимости от тяжести заболевания пациента.

«Люди, выздоровевшие после стационарного лечения, должны проходить реабилитацию в центре. Вначале пациентом выполняются дыхательные упражнения для восстановления легких от инфекции без лекарств. Упражнения проходят на свежем воздухе или в спортзалах. Для того, чтобы организм восстановился, необходимо пройти комплексное лечение не менее 7-14 дней», — говорит главный врач Атырауской городской поликлиники. Айман Утегенова.

В каждом из шести спортивных залов для физкультурно- оздоровительных занятий по Атырау будет работать свой спортивный инструктор.

«В одной группе смогут заниматься до 15 человек. Время реабилитационной тренировки — 15-20 минут. В спортзал лучше приходить в удобной спортивной одежде», — говорит директор Атырауского спортклуба по развитию массового спорта Алмас Имашев.

Список физкультурно-оздоровительных спортивных комплексов в Атырау, где будут проводиться реабилитационные мероприятия совместно с поликлиниками:



Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атырау»: городские поликлиники №3, №7 г. Атырау;

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ривьера»: городскиеполиклиники №1, №5 г. Атырау;

стадион «Мунайшы»: городская поликлиника №2;

стадион «Томарлы» : Геологская поликлиника г. Атырау, поликлиника ТОО «Салимжан и К»;

стадион «Судоремонтник»: городская поликлиника №4;

врачебные амбулатории Дамбы и Еркинкалы; Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нурсая»: клиника «Актобе Транзит Экспедейшн».