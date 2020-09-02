Работодатели Атырауской области должны подать списки сотрудников для получения статуса в системе медстрахования

Предпринимателям, работающим в малом и среднем бизнесе Атырауской области, освобождённым от уплаты взносов и отчислений в Фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) до 1 октября 2020 года, нужно актуализировать списки сотрудников для получения статуса в системе. Об этом сообщили директор филиала по Атырауской области НАО ФСМС Сабит Құралбек.

На 20 августа текущего года неактуализированной остаётся информация по более половины работникам предприятий Атырауской области, освобождённых от уплаты взносов и отчислений. Если данные не будут внесены работодателем, есть риск, что в сентябре часть сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса может оказаться незастрахованной в системе ОСМС, — подчеркнул директор филиала С.Құралбек.

Напоминаем, что согласно алгоритму работодателям ежемесячно до 25 числа нужно, пройдя по ссылке https://msb.fms.kz/login, найти в списке по БИН свою организацию и с помощью ЭЦП юридического лица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему Фонда, подписать пользовательское соглашение. Далее добавить ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС (одним файлом в Excel, или построчно на каждого работника). Ежемесячно вводить данные повторно не придется, нужно будет только актуализировать их. Информация ежемесячно передается в Комитет государственных доходов.

Если же работник такого предприятия обнаружит, что не застрахован, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Зарегистрировавшись с указанием электронного адреса, фамилии, ИИН, номера телефона, нужно оформить обращение, обозначив наименование субъекта МСБ, БИН\ИИН работодателя и прикрепить трудовой договор или приказ о назначении. При подтверждении соответствия работнику будет присвоен временный статус на один месяц. Однако работнику также нужно напомнить работодателю о необходимости внести сведения по нему в информсистему.