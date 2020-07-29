Программа возобновления плановой медицинской помощи с 1 августа

В первую очередь, будет восстановлена плановая госпитализация в специализированных клиниках республиканского уровня, монопрофильных клиниках с поэтапным подключением остальных стационаров, не задействованных в мероприятиях по борьбе с COVID-19.

​С учетом того, что в период пандемии многие плановые услуги были отложены на более поздний срок, Фонд социального медстрахования прогнозирует значительный рост потребления медуслуг. В связи с этим проводится корректировка плана финансирования медпомощи.

По прогнозам Фонда, в третьем квартале объемы плановой помощи могут вырасти до уровня начала года, как это было предусмотрено на момент внедрения системы ОСМС.

Так, за первый квартал этого года специализированная медпомощь в круглосуточных стационарах была оказана 827 тысячам пациентов, это почти на 15 процентов больше, чем в прошлом году, плановая госпитализация увеличилась почти на 80 процентов. Объемы медицинской реабилитации увеличились на 35 процентов, при этом охват пациентов после инсульта возрос в 2,3 раза. В общей сложности, каждый третий пациент в первом квартале 20202 года был пролечен за счет средств ОСМС.

Мы надеемся, что система здравоохранения справится с вирусом, и Фонд сможет вернуться к своим нереализованным обязательствам перед пациентами, – сказал директор филиала НАО «ФСМС» по Атырауской области Сабит Куралбек.



Марина КУАНЫШЕВА