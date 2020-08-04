В Атырау поликлиники начинают плановое лечение. Однако пациенты должны сдать в обязательном порядке тест на COVID-19, передает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

По словам главного врача Атырауской городской поликлиники №1 Асии Нарымбаевой, в настоящее время поликлиника начала принимать больных на плановое лечение.

«Пациенты с такими заболеваниями, как гипертония, сахарный диабет, астма, которые подлежат плановому лечению, заранее обращаются к врачу. Затем по направлению врача сдают анализы. В зависимости от заболевания пациент получает лечение в дневном стационаре или дома. Им предоставляют бесплатные лекарства. Для этого данные пациента участковым врачом публикуются на портале. Период ожидания своей очереди может составлять до одной недели. Это зависит от количества пациентов в больнице», — сказала Асия Нарымбаева.

Отметим, что пациент, принимающий плановое лечение, должен в обязательном порядке сдать тест на COVID-19. Результаты анализа действительны в течение 5 дней.