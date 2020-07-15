Почему пневмонию не включают в статистику

Медицина

Почему пневмонию не включают в статистику по КВИ, объяснила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Мы сейчас ведем переговоры с международными организациями, Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день по рекомендациям ВОЗ в статистику идут только случаи, имеющие ПЦР-положительный результат», — пояснила Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК. Вице-министр добавила, что Минздрав сделал запрос в ВОЗ. «И мы путем переговоров придем к тем данным, которые необходимо учитывать. У каждой страны свой путь в статистике и учете, мы его хотим привести в единообразие, двигаться со всеми странами», — резюмировала Людмила Бюрабекова.

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