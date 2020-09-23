По Атырауской области выявлено более 3 тыс. дефектов по качеству и объему оказанных медицинских услуг

Эксперты филиала «Фонда социального медицинского страхования» по Атырауской области продолжают проведение мониторинга качества и объемов оказанных услуг поставщиками в рамках гарантированного государством бесплатного объема медицинской помощи (ГОБМП) и по пакету ОСМС.

По итогам июля выявлено 3025 различных дефектов при оказании медицинской помощи населению, сумма выставленных штрафов для медицинских организаций составила более 42 млн тенге.

«Отметим, что оплата за медицинские услуги населению, оказанные поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС производится только после проведения мониторинга качества и объема этих услуг. Оплачиваются те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов», — отметил директор филиала «Фонда социального медицинского страхования» по Атырауской области Сабит Құралбек.

Наибольшее количество выявленных дефектов связано с оказанием консультативно-диагностических услуг, которые не входят в подушевой норматив, то есть каждая услуга оплачивается отдельно. Более 2 тысяч таких дефектов общей стоимостью 3,8 млн тенге зафиксировали эксперты филиала Фонда соцмедстрахования. Также 457 фактов при оказании медицинской помощи в круглосуточных стационарах.

«Существенно повышает качество мониторинга объединение данных из различных государственных баз и обработка этих данных с применением инструментов IT. Это позволяет также минимизировать человеческий фактор. Сейчас Фондом ведется работа по выстраиванию в ИС сквозного мониторинга качества и объема медицинских услуг путем интеграции данных из различных разрозненных ИС и регистров на одной площадке. Это позволит максимально автоматизировать процесс мониторинга», — поясняют директор филиала С.Құралбек.

«Общественный контроль со стороны населения с одной стороны помогает Фонду выявлять нарушения, с другой стороны дисциплинируют сами медорганизации. Поэтому мы призываем жителей проверять свои данные в мобильных приложениях и сообщать в случае выявления несоответствий в Фонд или филиалу Фонда», – подчеркивают С.Құралбек.

Для подачи жалобы или обращения нужно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.