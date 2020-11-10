По Атырауской области с марта по сентябрь 2020 года на профилактику, лечение и диагностику Covid-19 направлено свыше 4, 5 млрд тенге — ФСМС

На профилактику, диагностику и лечение коронавирусной инфекции, а также надбавки медицинским работникам Атырауской области за участие в противоэпидемических мероприятиях в целях недопущения распространения COVID-19, Фонду социального медицинского страхования было выделено 6 653 млрд тенге.

С марта по сентябрь 2020 года ФСМС оплачено 4 593 млрд тенге. Большую часть затрат, а это 2 285 млрд тенге, составили надбавки к заработной плате медицинских работников Атырауской области, задействованных в противоэпидемических мероприятиях.

«Министерством здравоохранения на центральном уровне и местными исполнительными органами продолжается работа по подготовке к возможной второй волне коронавируса. Со своей стороны, Фонд проводит своевременную оплату медицинской помощи, которая оказывается пациентам с коронавирусом и пневмонией. При этом, пациентам с этими заболеваниями медицинская помощь оказывается вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС», — отмечают директор Атырауского филиала НАО «ФСМС» Сабит Құралбек.

С марта по сентябрь на финансирование госпитализации в провизорных и карантинных стационарах региона было затрачено свыше 0,790 млрд тенге, в которых карантинную изоляцию и при необходимости лечение прошли свыше 7 768 тысяч человек.

В этот же период в инфекционных стационарах области пролечено 2 002 тысячи пациентов. Всего на лечение пациентов с COVID-19 и коронавирусной пневмонией в амбулаторных и стационарных условиях было затрачено 1 198 млрд тенге.

По Атырауской области для оплаты медицинских услуг стационара на дому было направлено 0,531млн тенге. Лечение на дому получают пациенты с легкой формой течения болезни, при поражении легких не более 30%. Ежедневно им звонят участковые врачи для оценки состояния, не реже одного раза в три дня проходят видеоконсультации, также оказываются необходимые процедуры. Если состояние ухудшается, например, в течение трех-пяти дней не спадает температура, нарастает отдышка и тахикардия, пациента госпитализируют. Эти услуги стали доступны населению с июля этого года.

С этого же периода начали работу мобильные бригады. На оплату их услуг с июля по сентябрь филиал фонда направил более 0,2 млрд тенге. За каждый вызов поликлиники получают по 5 520,43 тенге, таким образом, за три месяца было выполнено более 393 тысяч выездов. Мобильные бригады, в состав которых входят врач и\или медсестра, иногда профильный специалист, могут провести первичный осмотр пациента, оценить степень тяжести его состояния, при наличии симптомов СOVID-19 произвести забор материала на ПЦР-тест, провести пульсоксиметрию, при показаниях выдать направление на рентгенографию или компьютерную томографию, назначить лекарственные средства.

На проведение ПЦР диагностики выделено более 0,632 млрд тенге. С марта по сентябрь за проведенные тестирования Фондом было оплачено 0,317 млрд тенге. ПЦР-тестирование прошли 20 169 жители области в стационарах региона, в амбулаторных условиях 3 968 человека.

Фонд медицинского страхования напоминает, что для улучшения качества услуг, которые оплачиваются Фондом, пациенты могут с жалобами и предложениями обращаться в контакт-центр 1406, а также оставлять их в мобильном приложении Qoldau 24\7.