О подготовке к второй волне коронавируса

В Атырау под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова прошло селекторное совещание, на которомобсудили мероприятия по подготовке к возможной второй волне COVID-19, передает службакоммуникаций.

«В области стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Однако,это не повод самоуспокоиться и забыть о проблеме.В области в достаточном объеме накопленынеобходимые лекарственные препараты. Для проведения бесплатной прививки против гриппаобластным управлением здравоохранения приобретено 60 тысяч доз вакцин. Медицинские учреждения области, оказывающие помощь пациентам, обеспечены 224 аппаратами ИВЛ, 27 рентген-аппаратами, 10 аппаратами компьютерной томографии, 977 кислородными генераторами и 1100 пульсоксиметрами», — сообщил руководительобластного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров.



Проинформировав, что в рамках готовности ко второй волне коронавируса в области планируется оборудовать 2080 инфекционных койко-мест, в том числе 120 — реанимационных. Для охвата медицинской помощью жителей отдаленных населенных пунктов, ожидается прибытие в регион семи передвижных медицинских пунктов. Лечебно-оздоровительные организации области обеспечены 2-х месячным запасом средств индивидуальной защиты. За счет спонсорской поддержки медучреждениям области переданы 8 единиц автотранспорта. Помимо этого, в октябре-ноябре ожидается прибытие 40 единиц санитарного автотранспорта, приобретенных путем лизинга. По области запланирована работа по установке кислородных станции в 8 медицинских организациях. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы в 6 станциях.

В ходе совещания разговор шел о том, как избежать дефицита лекарств, как наладить контроль запроведением празднеств, больших торжеств, поминок. «Во время первой волны пандемии ощущалась нехватка мест для лечения больных. Для решения этого вопроса сегодня ведется строительство модульной инфекционной больницы на 200 мест в городе Атырау и на 275 мест в Жылыойском районе. Они должны быть сданы в эксплуатацию в самое ближайшее время, — сказалаким области Махамбет Досмухамбетов.



Глава региона поручил областным управлениям здравоохранения, строительства взять под строгий контроль и своевременно завершить строительство инфекционной больницы модульного типа в городе Атырау, полностью обеспечив ее медицинским оборудованием.



В завершение совещания аким области Махамбет Досмухамбетов поручил соответствующим структурам держать под контролем эпидемиологическую ситуацию, строго соблюдать все санитарные нормы, принимать срочные меры при росте показателей распространения коронавирусной инфекции и заболеваемости, обеспечить безопасность медицинских работников всех категории.