О коронавирусе среди детей в Макатском районе

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Распространенная в социальных сетях информация о том, что дети из Макатского района Атырауской области страдают от коронавирусной инфекции, оказалась ложной, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

По словам и.о. главного врача Макатской районной больницы Асулана Абдрахманова, дети в Макатском районе не болеют коронавирусной инфекцией.

«В соцсетях была распространена  ложная информация о том, что в Макатском районе от КВИ болеют дети. В настоящее время, в провизорном стационаре больницы проходят лечение 11 человек. Один из них — 10-месячный ребенок. У него диагностирована пневмония. Состояние ребенка  хорошее. Его скоро выпишут», — сказал Асулан Абдрахманов.

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