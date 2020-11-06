О чем предупреждал доктор Кох

Несколько лет назад в Атырауский областной противотуберкулезный диспансер поступил ребенок в возрасте одного года и двух месяцев. Состояние у него было крайне тяжелое, врачи выявили активную форму туберкулеза. При изучении истории семьи выяснилось, что родители у малыша верующие, представители деструктивного религиозного течения. Вакцинацию БЦЖ ребенку при рождении не делали. У матери, которая была обследована как контактная, а на тот момент она ждала ребенка, выявилась активная форма туберкулеза. К тому же, малыш длительное время находился у дедушки в ауле, который тоже болел открытой формой туберкулеза. То есть были все факторы риска. Малыш умер в мучениях.

Такую грустную историю рассказала нам фтизиатр высшей категории Атырауского областного противотуберкулезного диспансера Даметкен Тайпанова. Получается, что родители сознательно лишили жизни родного малыша. А все из-за нежелания сделать вакцинацию.

Еще был случай, когда в одной семье заболели сразу четверо малолетних детей. Жилищно-бытовые условия семьи были неудовлетворительными, под одной крышей в маленьком доме проживали сразу десять человек. Все без работы, с минимальными средствами к существованию, дети не доедали, взрослые не ухаживали за несовершеннолетними. К тому же, дети не были привиты. В итоге из десятерых членов семьи семь человек, в том числе четверо детей, заболели активной формой туберкулеза. Здесь уже присутствует социальный фактор.

— Таких случаев предостаточно, — говорит Даметкен Тайпанова. — По опыту знаю, что вакцинация на сегодня — самый эффективный и единственный правильный метод борьбы с туберкулезом. При этом риск заболеть присутствует, но болезнь будет протекать легко, есть все шансы быстро поправиться, организм сможет без труда справиться с инфекцией.

Квартирный и родственный

Туберкулез – одно из наиболее древних инфекционных заболеваний. Эту болезнь называли «чахоткой» или «фтизой», что означает в переводе с греческого «истощение», «разрушение». Сегодня туберкулёз является медико-социальной проблемой, так как это универсальное заболевание, которое поражает все органы и ткани организма. Возбудитель этого заболевания широко распространен в природе. Заболевание может исходить от микобактерий человеческого, бычьего, птичьего видов. Туберкулёзом болеют даже домашние и дикие животные и птицы. Поэтому человек может заразиться как от больных людей, так и от больных животных и птиц. Как социальная проблема, туберкулёз в силу своей распространенности оказывает плохое влияние на формирующееся санитарное состояние.

Как показывает первая история, наиболее опасно отсутствие БЦЖ для детей раннего возраста. Прививка БЦЖ в период новорожденности хорошо защищает ребенка от возникновения локальных форм.

В то же время около пяти процентов атырауских детей в возрасте года остаются не привитыми. Подавляющее большинство детей, или 35-40% процентов, инфицируются при случайном контакте с больными активным туберкулезом. Характер туберкулезного контакта — семейный, родственный, квартирный, случайный — может оказывать влияние на дальнейшее течение специфического процесса у детей. Наиболее опасны для детей семейные контакты, так как отличаются интенсивностью и длительным пребыванием в одном месте. У детей раннего и дошкольного возраста из семейного контакта чаще выявляются активные, выраженные формы туберкулеза. В очагах туберкулезной инфекции риск первичного инфицирования в 22 раза выше, чем у детей из здорового окружения, а инфицированность в 5 раз выше.

Нас спасет прививка

Фтизиатрам давно известно, что туберкулез не только инфекционная, но и тяжелая социальная болезнь, одним из признаков которой является прямая зависимость ее от неблагоприятных условий существования человека. Известно, что социальные и экологические катаклизмы приводят к росту заболеваемости туберкулезом, ухудшается клиническая структура заболевания. Неполноценное питание, неустроенность и нестабильность жизни, неудовлетворительные жизненные условия, слишком частые стрессы, рост числа хронических заболеваний служат толчком для начала развития туберкулеза. Особенно это было заметно во время пандемии.

— Ситуация с туберкулезом актуальна особенно сейчас, в период продолжающейся пандемии и эпидситуации в связи с сезонностью острой респираторной вирусной инфекции. В осенне-зимний период организм человека ослабевает. Бросив все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией, не стоит забывать о такой опасной, затратной и продолжительной болезни, какой является туберкулез. Неслучайно в Атырауской области международной организацией Проект НОРЕ при поддержке компании «Тенгизшевройл» реализуется проект «Внедрение высокоэффективных мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза среди детей и подростков», — отмечает Даметкен Тайпанова. — Это подтверждает важность тех программ и всей работы, которую проводит наш диспансер, мои коллеги, ведущие работу по вакцинации населения.

Многообразие клинических «масок» и проявлений туберкулеза у детей создает определенные трудности в свое­временной диагностике заболевания. Поэтому дети с подозрением на туберкулез в обязательном порядке должны направляться педиатром на консультацию к фтизиатру. В настоящее время для массового выявления туберкулеза среди детей в качестве основных скрининг-тестов используются проба Манту с 2 ТЕ и диаскин-тест. В возрасте 15 и 17 лет подростки проходят профилактическую флюорографию.

Две истории, о которых рассказала Даметкен Тайпанова, хорошо показывают, что игнорирование вакцинации и низкая социальная культура могут привести к распространению инфекции, которая потом долго лечится. Вакцинация остается единственным действенным методом против туберкулеза.

Марина КУАНЫШЕВА