О 10 заболевших коронавирусом в регионе

За минувшие сутки в регионе выявлено 10 человек, заболевших коронавирусом, передаёт пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

«Один из заболевших — житель города Атырау. Девять – работники месторождения Тенгиз.

Кроме того, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 32 выздоровевших от коронавируса, которые получали лечение в домашних условиях. В настоящее время 133 пациента проходят лечение на дому»,- сообщили в пресс- службе.

Проинформировав, что в области в инфекционных стационарах находятся на лечении 54 человека. 28 из них получают лечение в Атырауской областной инфекционной больнице № 2, 26 пациентов в инфекционном стационаре месторождения Тенгиз.