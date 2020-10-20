О 10 заболевших коронавирусом в регионе

Медицина
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За минувшие сутки в регионе выявлено 10 человек, заболевших коронавирусом, передаёт пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

«Один из заболевших — житель города Атырау. Девять – работники месторождения Тенгиз.

Кроме того, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 32 выздоровевших от коронавируса, которые получали лечение в домашних условиях. В настоящее время 133 пациента проходят лечение на дому»,- сообщили в пресс- службе. 

Проинформировав, что в области в инфекционных стационарах находятся на лечении  54 человека.  28 из них получают лечение в Атырауской областной инфекционной больнице № 2, 26 пациентов в инфекционном стационаре месторождения Тенгиз.

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