Насколько опасен синдром Кавасаки

Председатель правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Риза Боранбаева рассказала о так называемом Кавасаки-подобном синдроме у детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети коронавирусной инфекцией болеют реже, чем взрослые. У них менее выражена симптоматика, они реже нуждаются в госпитализации, и заболевание у них чаще всего протекает в бессимптомной или легкой форме. Хотя не исключаются случаи тяжелого течения заболевания. Всего с начала пандемии в Казахстане заболело коронавирусной инфекцией около 2,5 тысячи детей, из них новорожденных — 111. В 80% у детей коронавирус протекал в бессимптомной и легкой форме. И только 20% перенесли заболевание в средне-тяжелой и тяжелой формах», — сказала Риза Боранбаева во время онлайн брифинга в СЦК.

По ее словам, в основном это были дети с тяжелой сопутствующей хронической патологией, которая усугубила течение болезни. Летальных исходов среди детей не отмечалось.

«В апреле-мае текущего года в странах с высоким уровнем заболеваемости у детей после перенесенной коронавирусной инфекции стало регистрироваться новое заболевание в форме педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома, временно ассоциированного с COVID-19. Данная патология является больше постинфекционным синдромом, который развивается у детей через 3-5 недель после перенесенного COVID-19, о чем свидетельствуют выявленные у таких пациентов в крови антитела. Другое название – Кавасаки-подобный синдром, так как он имеет клиническое сходство с болезнью Кавасаки, хотя существуют определенные отличия. Основным из них является то, что болезнь Кавасаки развивается у детей раннего возраста, пик заболеваемости приходится примерно на 2 года», — сообщила врач.

Она подчеркнула, что важным для лечения мультивоспалительного синдрома (МВС) являются ранняя диагностика и своевременно начатая терапия.

«Основными клиническими симптомами являются наличие высокой температуры в течение 24 часов и поражение двух или более органов в сочетании с лабораторными доказательствами воспаления и эпидемиологическими данными. При подозрении на мультивоспалительный синдром ребенок должен быть госпитализирован в многопрофильную детскую больницу и получить полный объем диагностических мероприятий и необходимой терапии. Диагностика лечения пациентов с Кавасаки-подобным синдромом осуществляются мультидисциплинарной командой специалистов различного педиатрического профиля. В лечении участвуют не только инфекционисты, но и ревматологи, кардиологи, гематологи, реаниматологи и другие специалисты», — объяснила спикер.

«Ранняя диагностика и своевременно оказанная медицинская помощь в большинстве случаев приводят к благоприятному исходу и выздоровлению ребенка. На сегодня у нас в республике зарегистрировано 16 случаев МВС у детей, из них 8 детей было уже выписано, остальные пациенты продолжают получать лечение в многопрофильных детских больницах», — заключила Р. Боранбаева.