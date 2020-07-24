Наши спасатели, наши герои!

Прекрасную идею осуществило Атыраускоеобластное управление здравоохранения: в разных частях города были установлены баннеры с изображениями настоящих героев. Это наши медицинские работники, которые выполняют самую важную миссию на сегодняшний день — спасают жизни людей.

ПРОФЕССИЮ

ВЫБРАЛ ПРАВИЛЬНО

Один из героев — двадцатипятилетний хирург Атыраускойобластной больницы №2 Мерей ГАЙНЕДЕНОВ. В августе будет ровно год, как они вместе с супругой Жанби Амангельдиевой, терапевтом этой же больницы, после окончания Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Оспанова, приступили к работе. Сейчас Мерей Аманбайулынаходится на передовой, а дома его с нетерпением ждет жена с дочуркой Айшой, которой всего один месяц.

Мы не стали отрывать молодого хирурга от работы, сами понимаете, наплыв пациентов в больницу очень большой, каждый час поступают сразу несколько тяжелобольных, поэтому созвонились с его мамой Мейрамгуль.

— В декабре 2011 года у моего супруга Аманбая, отца Мерея, случился инсульт. Его положили в больницу, он нуждался в постоянном уходе, — начала рассказ Мейрамгуль. — И вот Мерей со своим братом, сменяя друг друга, сутками дежурили у больничной койки. Тогда сын учился в 11 классе и все еще был на распутье — не знал, какую специальность выбрать, какой экзамен сдавать на ЕНТ. Но уже после зимних каникул, когда Аманбай оправился, Мерей сказал мне, что решил стать врачом. Навещая отца в больнице, наблюдая, как работают медики, понимая, что от решения и действия врача во многом зависит человеческая жизнь, он осознал, какая это важная, порой даже волшебная профессия — Врач. И сын сделал для себя выбор — пошел сдавать на ЕНТ биологию, чтобы поступить в медицинский.

Учеба в вузе была не просто интересной, она стала судьбоносной – он познакомился со своей будущей супругой, а по совместительству коллегой. И они оба, Мерей и Жанби, летом 2019 года начали работать в Атырауской областной больнице №2. К лечению больных, инфицированных вирусом Covid-19, Мерей Аманбайулы приступил 11 мая 2020 года, а Жанби вышла в декретный отпуск. С тех пор семья общается только по видеосвязи.

Аманбай Гайнеденов, отец Мерея, не без помощи и моральной поддержки своей супруги и детей и, конечно же, благодаря врачам оправился, встал на ноги. Сейчас офицер МВД, подполковник в отставке продолжает свою трудовую деятельность в охранной фирме.

— Как рассказывает сын, в начале июля, когда наблюдался наплыв больных и стояла аномальная жара, было очень сложно работать, — продолжает Мейрамгуль. — Сейчас на подмогу пришли учащиеся медвузов разных курсов, которые работают в больнице в качестве медсестер и медбратов. Немного уменьшился поток больных, и уже стало полегче.

Не гадайте, чего сейчас больше всего хочет врач Мерей Гайнеденов и его коллеги. Они не видели родных уже несколько месяцев, сутки напролет спасают людей, которые в прямом смысле находятся между жизнью и смертью, они уже истощены морально и физически, но не подают виду, потому что сильны духом. Каждый раз, засыпая после ночного дежурства, они мечтают лишь об одном — проводить до больничных ворот последнего человека, вылечившегося от коронавируса, отправить на утиль свое обмундирование и поехать домой, где их с нетерпением ждут.

«У НЕГО ЛЕГКАЯ РУКА»

Еще один молодой и подающий большие надежды врач — это акушер-гинеколог, заведующий послеродовым отделением Атырауского областного перинатального центра Нурлан ЖУБАНЫШЕВ.

Ему всего 34 года. Но среди будущих мам его имя очень популярно. Однажды Цицерон точно подметил, что лицо человека — это зеркало его души. И вы легко согласитесь с этой мудростью, глядя на Нурлана Сисембаевича на большом баннере, когда на вас смотрит человек с добрыми глазами.

Родился и вырос Нурлан Жубанышев в городе Атырау. В 2003 году после окончания национальной гимназии поступил в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, а получив диплом, не раздумывая и не рассматривая другие варианты, хотя предложения поступали разные, сразу уехал в свой родной город. И с 2010 года работает в родильном доме акушером-гинекологом.

В 2013-2016 гг. Нурлан Жубанышев отучился в резидентуре медвуза. В 2018 году его, как перспективного врача, назначили заведующим послеродовым отделением областного перинатального центра.

Участок его работы самый сложный — это так называемые сложные роды, которые сопровождаются множественными патологиями. Нередко Нурлан Сисембаевич вылетает по линии санавиации в отдаленные населенные пункты, чтобы оперативно помочь роженице.

— Особенно, если учитывать тот факт, что в перинатальный центр направляются женщины со всей области с различными осложнениями, когда уже плод имеет свои отклонения, и надо спасать жизни ребенка и мамы, роль Нурлана Жубанышева просто неоценима, — рассказали нам в перинатальном центре. — У НурланаСисембаевича легкая рука.

АЛМАГУЛЬ НАМ УЛЫБАЕТСЯ

— Конечно, такие баннеры очень нужны. Это важно для наших врачей, фельдшеров, медсестер, для всех работников, кто задействован в борьбе с коронавирусной инфекцией, — говорит исполняющий обязанности директора Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймолдаева. — На днях установили баннер в память о нашем фельдшере высшей категории Алмагуль Демесиновой, которая сама спасла сотни жизней, в период пандемии работала в составе бригады, задействованной в противо­эпидемических мероприятиях в борьбе с коронавирусной инфекцией. Во время очередного выезда была заражена и умерла от двухсторонней пневмонии.

Алмагуль ДЕМЕСИНОВА — выпускница Атыраускогомедицинского училища. Много лет проработала на станции. Была очень доброй, порядочной, безотказной, работу по спасению жизни ставила выше личных интересов. Грамотный специалист, хорошая наставница. А сейчас она нам улыбается с баннера, тем самым поддерживая нас, как всегда это делала…

Марина КУАНЫШЕВА