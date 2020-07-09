На врача надейся, да сам не плошай?..

В редакцию «ПК» обратилась горожанка Тамара Трякина. Она с горечью поведала о том, что ее друзьям – престарелой супружеской чете Григорьевых — вот уже который день плохо: температура — за 38, но никто не уделяет им должного внимания. Горестно констатировать, что глава семьи Виктор Иванович – ветеран трудового фронта, ковавший Победу в тылу, сейчас, в период пандемии, вместе с супругой остро нуждается в помощи.

— Приезжала скорая, медики сделали мне укол с димедролом, даже не прослушав, а на просьбу осмотреть мужа — у Виктора Ивановича тоже поднялась температура — фельдшер отрезал: «Вызов поступал только на Валентину Григорьеву!», — рассказывает, тяжело дыша, Валентина Ивановна, с которой корреспондент «ПК» связалась по телефону. Она говорит, что на следующий же день после вызова «неотложки» они позвонили в поликлинку №2, за которой их семья закреплена.

Там нас выслушали, дали общие рекомендации: обильное питье, при температуре — парацетамол, и все. Больше никто не звонил, не интересовался, — удрученно вздыхает Валентина Григорьева. А состояние все никак не улучшалось…

В третий раз вызвали скорую уже из Израиля — там живут дети Григорьевых, которые сами решили позвонить в Атырау через «103». Прибывший фельдшер дал глицин пожилой женщине и удалился…

Нет к нам никакого внимания. Нам плохо с мужем. Спасибо, что хоть вы позвонили, — говорит нам Валентина Ивановна. — А еще огромная благодарность соседке, которая иногда нам оставляет у двери продукты. Сами мы с мужем не в состоянии никуда ходить.

Получается, сейчас надежда не столько на медиков, сколько просто на сердобольных горожан. Такова жизнь в разгар пандемии?..

Надежда ШИЛЬМАН

P.S. Адрес и телефон Григорьевых в редакции