Можно ли ввозить лекарства из других стран

Казахстанцы могут для собственных нужд ввозить лекарства из других стран. Об этом на брифинге в СЦК заявила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, сообщает корреспондент МИА «Казинформ». В частности, вице-министр отметила, что казахстанцы, проживающие на приграничных с Российской Федерацией территориях, могут ввозить лекарства из этой страны для себя и своих близких при наличии соответствующих документов. По ее словам, на сегодня в законодательстве нет ограничений для ввоза лекарственных средств для собственных нужд. «То есть в случае предоставления соответствующих документов, что это курсовая доза лекарственного средства, либо это для близких родственников, запрета на ввоз не существует», — пояснила Людмила Бюрабекова.