Мощная лаборатория

На Атыраускую противочумную станцию прибыла мобильная лаборатория. Ежедневная проектная мощность лаборатории насчитывает до 500 анализов в сутки, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Специально прибывший в регион заведующий лабораторией Национального исследовательского центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева Зият Абдель передал ключи от передвижной лаборатории Атырауской противочумной станции. Он отметил, что при ее помощи можно ускоренно выявлять результаты тестов на бактериальные и инфекционные заболевания.

«Автолабораторию можно перевозить в районы, она обустроена на базе КамАЗа, который относится к новейшему классу Евро-5. Он может ездить по песчаным, каменистым дорогам. Мобильные лаборатории могут работать как в полевых условиях, так при медицинских учреждениях.

– ПЦР-лаборатория оснащена комплексом бактериологических, серологических, иммуноферментных методов диагностики проб и системой вентиляции, необходимыми средствами защиты в соответствии с санитарными требованиями. Здесь созданы все условия для безопасной работы врачей и лаборантов, — сказал Зият Абдель.

Отметим, что передвижной медицинский транспорт был изготовлен по заказу Министерства здравоохранения РК и предоставляется регионам, нуждающимся в автоматизации лабораторных исследований. Ранее такие лаборатории получили противочумные станции Кызылординской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей.

По сообщениям региональной службы коммуникаций