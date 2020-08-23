Медики опровергли болезнь Кавасаки у подростка

У подростка, которого доставили из Атырау в Алматы, не были выявлены симптомы болезни Кавасаки

В настоящее время, состояние здоровья подростка улучшается, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Подросток 2005 года рождения поступил в Атыраускую областную детскую больницу 13 августа с диагнозом мультисистемное воспаление.

По словам заместителя главного врача Атырауской областной детской больницы Орындык Жубанкызы, у подростка была диагностирована коронавирусная инфекция.

— Изначально подросток лечился у участкового врача по месту жительства. У пациента была повышенная температура, сыпь, одышка, отеки рук и ног. В связи с ухудшением состояния, его доставили в реанимационное отделение Атырауской областной детской больницы. В результате комплексной лечебной терапии, проводимой совместно с главными специалистами республиканских медицинских организаций, в последние дни в состоянии пациента наблюдается положительная динамика. У него появился аппетит и улучшилось общее состояние. Согласно, утвержденному Министерством здравоохранения алгоритму, тяжелобольные с подобным диагнозом получают лечение в центре. Поэтому вчера республиканской санитарной авиацией. подростка доставили в инфекционное отделение Научного центра педиатрии и детской хирургии г. Алматы,- сказала заместитель главного врача Атырауской областной детской больницы Орындык Жубанкызы.