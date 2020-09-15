Медицинский десант в Азгире

Бригада атырауских врачей во главе с руководителем областного управления здравоохранения Нурлыбеком Кабдыкапаровым посетила Курмангазинский район для консультирования сельских жителей.

Наряду с этим были решены и обсуждены организационные вопросы. В частности, в центральной районной больнице речь шла об уровне подготовки медучреждений и врачей ко второй волне пандемии, о выплатах медицинским работникам, задействованным во время противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусом, надбавках к заработной плате, наличии средств индивидуальной защиты для персонала и др.

На сегодня в Курмангазинской районной больнице строится медицинская кислородная станция, способная обеспечить кислородом больных COVID-19. После сдачи ее в эксплуатацию отпадет необходимость заправлять кислородом тяжелые баллоны. Медицинская кислородная станция на базе системы генерирования кислорода предназначена для централизованного снабжения медицинских учреждений и больничных клиник кислородом чистотой до 95%. Принцип действия станции заключается в насыщении кислородом сжатого воздуха до достижения медицинских концентраций.

Отметим, что в состав группы врачей, прибывшей из Атырау, вошли узкие специалисты – невропатологи, кардиологи, отоларингологи, фтизиатры, хирурги, ортопеды и окулисты. Медиков, специализирующихся в этих направлениях, в районе не хватает, поэтому их здесь очень ждали. Так, например, в самом отдаленном Азгирском сельском округе врачи приняли 358 человек, некоторые из них получили направления на лечение в центральные больницы области. К слову, атырауские врачи передали местному фельдшерско-акушерскому пункту три кислородных баллона на тот случай, если болезнь будет развиваться стремительно, и пациенты будут экстренно нуждаться в кислороде.

Добавим, что всего в Курмангазинском районе работают 33 медицинских учреждения.

Марина КУАНЫШЕВА