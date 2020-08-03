Чем ковидная пневмония отличается от обычной



Известный казахстанский аллерголог, профессор кафедры детских болезней, врач иммунолог МУА Рафаил Розенсон прокомментировал объединение статистических данных по больным пневмонией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такой портал, как worldometers.info/coronavirus, где публикуются данные о том, какая страна сейчас на каком месте. Казахстан занимает 27 место, видимо, потому что у нас и хаб был большой, много самолетов летало. Кроме того, у нас относительно хорошо поставлено тестирование. Но зато у нас очень низкий уровень летальности – 0,8%-0,9%. Это в 15 раз ниже, чем было в Италии и Испании на пике эпидемии. Потому что они не тестировали, а выявляли самых тяжелых», — сказал Рафаил Розенсон в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, больные ковидной пневмонией имеют очень четкую ассоциированную картину, клинически отличаясь от больных стандартной пневмонией. «Во-первых, ковидная пневмония возникает после контакта с больным. Проявляются потеря обоняния, специалист относительно легко может выделить такого больного. А уж если делать компьютерную томографию, там и вовсе очень большое отличие от обычной пневмонии. Тем более, что в прошлые годы всегда было затишье, начиная с апреля», — отметил врач.

«Чтобы взрослому и здоровому человеку в июне-июле заработать пневмонию, наверное, нужно поехать на рыбалку и голым полежать на земле в течение нескольких часов. Если молодой и здоровый человек заболевает пневмонией вне фактора простудного заболевания, то сразу становится понятным, что это не совсем обычная пневмония, а ковидная. Поэтому их деление, я честно говоря, немного не понимал. Зато теперь, начиная со 2 августа, все будет четко и конкретно», — заключил Р. Розенсон.